Исаакиевский собор закрыли до 5 апреля

Литургию провел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Она началась в 09:45.

Как пишет сайт Mr7.ru, до 5 апреля Исаакиевский собор закрыли, чтобы не допустить распространения коронавируса. Пускать туда будут только сотрудников. Издание также пишет, что священники объехали Петербург с иконами для избавления от коронавируса.

В Санкт-Петербурге, по последним данным, коронавирус нашли у 42 человек, погиб один из пациентов. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рекомендовал туристам воздержаться от поездок в город. В Петербурге, как и в Москве и Подмосковье, с 28 марта будут работать только магазины с самым необходимым и аптеки. Кафе и рестораны закрыли, они обслуживают клиентов только через доставку.

Всего в России с начала эпидемии заболели 1534 человека из 65 регионов.