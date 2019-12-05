«Ирония судьбы» и «Один дома» признаны любимыми фильмами россиян на Новый год

Фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» оказался самым любимым у россиян для просмотра в новогоднюю ночь. В тройке лучших — «Карнавальная ночь», еще одна картина знаменитого режиссера.

Рейтинг новогодних кинолент представил проект «Кино Mail.ru», сообщило РИА «Новости». На втором месте в нем оказалась американская комедия «Один дома», снятая Крисом Коламбусом в 1990 году.

В топ-3 вошла «Карнавальная ночь» Рязанова. В фильме 1956 года в главной роли снялась Людмила Гурченко, спевшая знаменитую песню про пять минут.

Среди любимых фильмов для новогодних праздников — «Чародеи» Константина Бромберга, «Один дома — 2» от Коламбуса и «Реальная любовь» Ричарда Кертиса.

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Эксперты приняли в учет около 19 миллионов оценок пользователей, но в список не попала ни одна из современных российских новогодних комедий. Поэтому для праздничных лент XXI века создали отдельный рейтинг.

В нем лучшим стал фильм 2000 года «Приходи на меня посмотреть», в котором сыграли Олег Янковский и Ирина Купченко. Романтическая комедия 2008 года «Тариф новогодний» — на втором месте, а на третьем — первая лента из серии «Елки», вышедшая в 2010 году. В топ-5 включили «С Новым годом, мамы!» и «Елки 3».

Фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» вышел на телеэкраны в 1976 году. С тех пор картину по традиции показывают в Новый год. В центре сюжета — история врача Евгения Лукашина, который случайно улетел в Санкт-Петербург и оказался в чужой квартире.