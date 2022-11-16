16 ноября 2022, 18:06
IRN.RU: около трети россиян предпочли апартаменты вместо квартир
Более 30% россиян готовы выбрать апартаменты, если они будут стоить на 20% дешевле квартиры. Такие результаты показал опрос, проведенный изданием IRN.RU.
По данным сайта «Дни.ру», 63,8% респондентов ответили, что предпочтут квартиру. Оставшиеся 36,2% выбрали апартаменты, с учетом, что они будут в той же локации и такие же по площади, но на 20% дешевле.
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«Правовой статус апартаментов остается неопределенным. И это основной фактор, отпугивающий покупателей», — пояснил руководитель Аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко.
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