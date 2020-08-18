Ирландия и Канада не признали итоги выборов в Белоруссии

Две страны не признали итоги проведенных в Белоруссии президентских выборов. В Канаде их назвали сфальсифицированными, а в Ирландии осудили нарушение прав человека в республике.

Глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань озвучил позицию своего государства, опубликовав соответствующее заявление в Twitter.

Дипломат отметил, что Канада обратилась к ОБСЕ с просьбой тщательно расследовать прошедшее в Белоруссии голосование. В Оттаве с осуждением отнеслись к мерам, которые были предприняты к мирным протестующим в стране. Шампань выразил поддержку оппозиционному экс-кандидату на пост президента Светлане Тихановской.

«Канада не принимает результаты этих фальсифицированных президентских выборов. Мы призываем к свободным и справедливым выборам и тщательному расследованию», — написал политик.

Беспокойство из-за событий в Белоруссии выразил и его ирландский коллега Саймон Ковни. Его слова привела пресс-служба Министерства иностранных дел Ирландии.

«Я по-прежнему глубоко обеспокоен происходящими в Белоруссии событиями и осуждаю нарушение прав человека, которое мы наблюдаем после некорректных президентских выборов», — заявил Ковни.

Глава МИД страны добавил, что результат голосования незаконен, о чем свидетельствуют «запугивания и задержания, которые имели место как до, так и после выборов», а также реакция власти на проходящие по всей республике протесты.

«Ирландия не принимает результаты выборов как истинное отражение демократической воли белорусского народа», — подчеркнул дипломат. Дублин намерен и впредь «оказывать давление на белорусские власти», чтобы добиться освобождения всех несправедливо задержанных. Кроме того, МИД Ирландии заявил, что поддерживает адресные санкции.