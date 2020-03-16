Ирландец с подозрением на коронавирус попал в больницу в Мурманске

Гражданина Ирландии срочно положили в мурманскую больницу. У медиков есть подозрение, что он заразился коронавирусом. В Россию ирландец приехал на шахматный турнир.

«В Мурманске госпитализирован гражданин Ирландии в связи с предварительно положительным результатом анализов на коронавирус», — приводит «Интерфакс» текст сообщения оперативного штаба региона по ситуации с вирусом.

В штабе добавили, что иностранец приехал в Мурманск на турнир по шахматам. В оперативном штабе местному порталу B-port.com рассказали, что соревнования прошли в минувшие выходные в отеле «Меридиан». Анализы взяли у всех иностранных шахматистов. «Меридиан» немедленно закрыли для дезинфекции. Всех, кто контактировал с шахматистом из Ирландии, в ближайшее время изолируют.

11 марта ВОЗ объявила, что вспышка заражения коронавирусом — это пандемия. Страны начали закрывать свои границы, чтобы предотвратить распространение заразы. С конца декабря 2019 года из-за 2019-nCoV умерли более 6,5 тысячи человек.