«Иркутский союз библиофилов»* и «Честные выборы»* признали СМИ-иноагентами

Министерство юстиции России внесли в список СМИ-иноагентов Фонд «Иркутский союз библиофилов»* и ООО «Честные выборы»*. Обе организации были внесены в реестр по собственному желанию.

Об этом сообщается на сайте министерства.

«В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанными физическими лицами требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности», — сказано в сообщении.

По закону «О средствах массовой информации» юридическое лицо подлежит включения в реестр в течение одного месяца с момента внесения в реестр юрлиц. Создаваемый контент подлежит обязательной маркировке. Как уточнил ТАСС, Фонд «Иркутский союз библиофилов»* был учрежден Алексеем Петровым.

Депутат Госдумы Евгений Федоров на днях предложил считать иноагентом любую некоммерческую организацию, получающую пожертвования от проживающих за границей россиян. Речь идет о государствах, которые применяют санкции в отношении России.

*СМИ признано в России иностранным агентом.