Иркутский губернатор заразился коронавирусом

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заразился коронавирусом. В пресс-службе главы региона объявили о положительном тесте.

«Игорь Иванович дома на самоизоляции, у него диагностирован коронавирус, болезнь протекает в легкой форме, чувствует себя хорошо», — цитирует РИА «Новости» представителя пресс-службы правительства региона.

Всего в России с начала пандемии выявили больше 1,5 миллиона случаев коронавируса. Выздоровели 1,1 миллиона человек. 26 тысяч пациентов, которым диагностировали COVID-19, скончались.

В Иркутской области выявлено 22 тысячи случаев коронавируса. Выздоровели больше 19 тысяч человек, скончались — 368.

Кобзев стал врио губернатора в декабре 2019 года, он победил на прошедших в сентябре выборах.