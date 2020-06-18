Иркутский чиновник захотел сбежать, когда увидел следователей. Попытку сняли на камеру

Во взятке подозревают начальника департамента комитета городского обустройства администрации Иркутска. В версии следствия, чиновник в конце 2019 года принимал участие в аукционе по проведение капремонта водоснабжения на улицах Артиллерийская и Сахалинская поселка Ермаковка Иркутской области. Мужчина собирался воспользоваться служебным положением и предложил компании ООО «Восход» свою поддержку в выигрыше на аукционе. За это чиновник хотел 200 000 рублей. Фирма выиграла, а мужчина получил деньги. И несмотря на то, что обвиняемый попытался сбежать, как только увидел следователей в здании департамента, чиновник все же был задержан.

Ему предъявлены обвинения по статье 290 УК РФ за получение взятки в крупно размере. В Октябрьском районным суде Иркутска чиновника отправили под арест на два месяца. Следователи продолжают работу и выясняют все детали уголовного дела.