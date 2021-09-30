Иркутская полиция нашла пропавшего 13-летнего школьника живым

В Иркутске нашли 13-летнего школьника, который ушел из дома 29 сентября и не вернулся. Об этом сообщили в областном управлении МВД, уточнив, что подростка обнаружили живым.

«Известно, что вечером 29 сентября школьник ушел из школы, расположенной в Ленинском районе», — говорится в сообщении иркутского МВД.

В полиции уточнили, что рост подростка 170 сантиметров. Он худощавого телосложения, глаза голубые, волосы пепельно-русые. Из примет также указывается родинка на подбородке.

Когда школьник выходил из дома, на нем была куртка ярко-голубого цвета с капюшоном и синие брюки, на голове — серая шапка.