Иркутская чиновница решила судиться со СМИ после скандала в Тулуне

Публикация записи разговора с оскорблениями жителей пострадавшего от наводнения Тулуна вызвала большой резонанс в обществе. После скандала глава пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич решила уволится по собственному желанию и подать в суд на представителей СМИ.

Иркутская чиновница Алашкевич уволилась после скандала с жителями Тулуна Подробнее

«Хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал все это время, это сотни людей. И сейчас, когда появилось свободное время, я займусь подготовкой исков к СМИ, которые бессовестно лгали все это время. Потому что безнаказанно это оставлять нельзя», — написала Алашкевич в Facebook.

Свое решение она объяснила тем, что увидела на пороге квартиры журналистов «РЕН ТВ», которые хотели выяснить информацию об отпуске главы пресс-службы и вели съемку скрытой камерой.

«В квартире нас было двое: я и моя дочь-подросток. Мы обе оцепенели от ужаса, когда поняли, кто стоит у нас в прихожей. Я, конечно, страшно испугалась за Веронику: стало окончательно понятно, что ни исполнители, ни заказчики не остановятся ни перед чем», — поделилась чиновница.

Она также отметила, что 16 сентября написала заявление об увольнении. По ее словам, она не хотела оскорбить жителей Тулуна, а сказанные с горяча фразы были вырваны из контекста. Несмотря на это, Алашкевич решила уволится, так как поняла, что он нее «не отстанут».

В середине августа в социальных сетях появилась аудиозапись, на которой женщина в оскорбительной форме высказывается о людях, пострадавших от паводка в Иркутской области. В подписи к аудио утверждалось, что голос принадлежит чиновнице Ирине Алашкевич.