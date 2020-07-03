Иркутская авиакомпания намерена разработать новые маршруты внутри страны

По данным издания, Росавиация продлила до первого августа запрет на международные перелеты. Бессонов заметил, что ограничения негативно сказываются на финансовых и операционных показателях компании.

«Изменения в работе обусловлены только вводом режима самоизоляции в регионах (городах) присутствия», — обратил внимание собеседник издания.