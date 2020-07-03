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    03 июля 2020, 20:10

    Иркутская авиакомпания намерена разработать новые маршруты внутри страны

    Артур Блянихов

    Пресс-секретарь авиакомпания «ИрАэро» Николай Бессонов рассказал «Политике сегодня», что предприятие оценивает спрос и пассажиропоток, чтобы разработать новые внутренние рейсы.

    По данным издания, Росавиация продлила до первого августа запрет на международные перелеты. Бессонов заметил, что ограничения негативно сказываются на финансовых и операционных показателях компании.

    «Изменения в работе обусловлены только вводом режима самоизоляции в регионах (городах) присутствия», — обратил внимание собеседник издания.