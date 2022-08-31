Ирина Волынец поддержала запрет мобильников на уроках в школах

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец обсудила с «Ридусом» решение Минпросвещения России запретить использовать мобильные телефоны на уроках в школах.

По мнению Ирины Волынец, этот запрет не только улучшит качество знаний, но и уменьшит количество видео с участием учителей, которые школьники выкладывают в Сеть.

«Конечно, мы не можем полностью исключить этих съемок и провокаций со стороны детей. Надо признать, что школьники этим часто пользуются, особенно старшеклассники. Провоцируют учителя, а потом тот момент, когда они его уже довели до белого каления, снимают», — заметила детский омбудсмен.

Она выразила уверенность, что запрет с телефонами будет работать только в том случае, если родители поддержат его и грамотно донесут до детей, зачем это нужно.

«Я сама как мама четверых детей поддерживаю эту инициативу. Но здесь очень важно грамотно эту идею реализовать — в содружестве и согласии с родителями», — добавила собеседница издания.