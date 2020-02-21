Ирина Волк стала генералом

Официальный представитель МВД России Ирина Волк получила повышение. Ей присвоили звание генерал-майора полиции.

Указ за подписью президента РФ Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

«Присвоить специальное звание сотрудникам органов внутренних дел РФ <…> генерал-майора полиции Волк Ирине Владимировне», — говорится в документе.

Ирина Волк родилась в Москве в 1977 году. Ее отец занимался иконописью, входил в международную ассоциацию художников при ЮНЕСКО. Мама работала юристом, защитила научную работу по праву.

Волк пошла по стопам матери: сначала училась в юридическом лицее, потом поступила в Академию МВД России, которую окончила с красным дипломом.

Ирина Волк является помощником главы МВД и ранее была в звании полковника. Помимо работы в полиции она пишет книги, участвовала в создании детективно-криминальных передач на телевидении, занимается наукой.