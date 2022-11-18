Общество 18 ноября 2022, 21:33 Ирина Шихман и Noize MC попали в список иноагентов Минюст внес в реестр физлиц-иноагентов журналистку Шихман и рэпера Noize MC РИА «Новости»

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Минюст России включил в реестр физлиц-иноагентов журналистку Ирину Шихман и артиста Ивана Алексеева, известного как Noize MC. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Кроме них, список пополнили один из основателей сообщества «Диссернет» Андрей Заякин, политик и блогер Михаил Светов, юрист Олимпиада Усанова, а также блогеры Вячеслав Мальцев и Руслан Карпук.

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По мнению Минюста, все они финансируются Украиной.

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1 декабря вступит в силу закон о контроле за деятельностью иностранных агентов. В Госдуме отметили, что действующие правила об иноагентах не систематизированы. Депутаты надеются, что новый закон будет не только способствовать защите безопасности и суверенитета страны, но и сделает процедуру контроля прозрачной.

Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что нужно быть более бескомпромиссным и жестким в отношении людей, которые предали свою страну. Так она ответила на вопрос о возможных мерах в отношении иноагентов.