Ирина Роднина отметила важность акции «Наш лес» в Подмосковье

Сегодня каждый желающий может принять участие в подмосковной акции «Наш Лес. Посади свое дерево». Мероприятие не обошла стороной и депутат Госдумы, трехкратная чемпионка Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Роднина, которая отметила важность события и поделилась с «360» своими впечатлениями.

Акция «Наш лес» стартовала в Подмосковье. Посадить свое дерево сможет каждый Подробнее

«Мое настроение — сегодняшняя погода и сегодняшнее мероприятие. Как вы видите и погода хорошая и мероприятие очень доброе — не просто сажаем деревья, а появляется новый, очень приятный уголок в городе», — поделилась Роднина.

Она отметила, что теперь местные жители смогут посещать новую зеленую площадку и наблюдать, как деревья разрастаются и крепнут. По словам Родниной? подобные акции были просто необходимы городу.

«Вы видите светильники новые — это появляется то, в чем мы больше всего в городе нуждаемся. Не только хорошие и чистые подъезды, не только междворовое пространство, но еще уютные уголки по городу. То, что как раз в Химках не хватало», — подчеркнула депутат Госдумы.

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» проходит уже в пятый раз на территории Московской области. В этом году для посадки деревьев подготовили 1,3 тысячи площадок, где каждый желающий может посадить саженец. Для посетителей мероприятия подготовили бесплатные автобусы, весь необходимый инвентарь, а также полевые кухни и различные выступления артистов.