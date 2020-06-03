Ирина Горбачева: массовое кино испортилось из-за желания «выкачать из людей деньги»

Горбачева в интервью с агентством заявила, что массовое кино испортилось. На вопрос о том, какие проекты ей больше нравится — фестивальные или коммерческие — актриса ответила, что в наши дни «коммерческое кино научились делать так, чтобы оно не было жвачкой». Однако такие фильмы встречаются не так часто.

«У нас возникло это разделение, потому что массовое кино испортили тупыми комедиями и завалили шлаком, пытаясь выкачать из людей деньги. Это как сейчас сериалы на телевидении и реже — на онлайн-платформах», — поделилась актриса.

Горбачева добавила, что в России есть качественное коммерческое кино с хорошим юмором и хорошим сценарием. В пример она привела картину «Я худею» Алексея Нужного.

Скоро на онлайн-сервисах выйдет драматический сериал Эдуарда Оганесяна «Чики». Он рассказывает о четырех подругах, которые работают в притоне на федеральной южной трассе. Ирина Горбачева сыграла самую смелую и деловую — Жанну. Она возвращается из столицы и предлагает коллегам по цеху изменить жизнь и заняться честным заработком, написало ИА Nation News.