17 января 2023, 13:24
Иранскому автопрому пообещали место на российском рынке в случае начала поставок
Автоюрист Славнов: иранские автомобили займут свою нишу на российском рынке
Автомобили иранского производства смогут занять свою нишу и стать популярными в России в случае начала поставок. Об этом «360» сообщил автоюрист и автоэксперт Дмитрий Славнов.
«Все равно свою нишу в России иранские машины займут рано или поздно, займут свой ценовой сегмент. Покупатели будут, конечно. Если соотношение „цена — качество“ будут неплохим, то почему нет?» — сказал он.
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Славнов отметил, что власти Ирана не вкладывали большие ресурсы в автомобильное строение, в отличие от других стран — Германии и США.
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«Если бы у меня был выбор, купил бы „китайца“, их бренды делают на самом деле хорошо. Машины ничуть не хуже, чем у европейских производителей», — добавил автоюрист.
Россиян Славнов призвал вкладываться в покупку отечественных автомобилей, чтобы поддержать отрасль.
«Я бы присмотрелся к российскому автопрому. У меня сейчас японский автомобиль, но сажусь в Lada Vesta — точно такая же машина, едет, все комфортно», — подчеркнул он.
Официальный представитель Министерства промышленности, рудников и торговли Ирана Омид Галибаф сообщал РИА «Новости», что не исключает создания совместного с Россией предприятия по производству автомобилей.
Ранее стало известно, что стоимость электромобиля «Москвич З» начнется от 3,5 миллиона рублей.
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