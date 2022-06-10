Иранский врач Тафришьян, практикующий в Петербурге, записался добровольцем в Донбасс

Главный врач районного травматологического отделения Городской поликлиники № 3 Василеостровского района Санкт-Петербурга Мехди Тафришьян решил записаться в число добровольцев, которые будут помогать раненым и больным в Донбассе. Об этом написал «Петербургский дневник».

По словам медика, не только он, но и весь его коллектив из 12 человек готовы отправиться на помощь раненым в самое ближайшее время.

«Я — врач, и если нужна врачебная помощь, я пойду. Иначе я зачем получал специальность? Должно быть чувство долга. У меня был друг, тоже из Ирана. Как-то я ему начал рассказывать, как все в СССР хорошо. И он ответил: „Да, здесь праздник, но это не твой праздник, ты ничего для него не сделал. Ты должен участвовать в организации этого праздника“. Я потом так и делал», — сказал Тафришьян.

Врат отметил, что во время студенчества ему приходилось лечить солдат в родном Иране, которые поступали с фронта. Зачастую среди раненых попадались и вражеские бойцы, однако, по его словам, для медиков не существует своих и чужих. Все, что специалист должен делать в таких ситуациях, это оказывать врачебную помощь.