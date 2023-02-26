Общество 26 февраля 2023, 04:57 Иранские бренды одежды займут освободившиеся торговые ниши в России «Известия»: около 20 брендов из Ирана планируют запустить продажи в России в 2023 году Shutterstock.com

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Около 20 иранских брендов одежды планируют занять опустевшие торговые ниши в России. Процесс переговоров перешел на стадию коммерческих предложений, об этом сообщили «Известия».

Выход на российский рынок рассматривают бренды нижнего белья Abbas и Rasoul, Hassan, Romina, Kiana, женской одежды Samira, Jila. Также рынком России заинтересованы производители джинсовой одежды Alireza. Один из производителей уже заключил договор с российскими ТЦ на сумму 15 миллионов долларов.

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Издание отметило, что речь идет о ценовом сегменте масс-маркет. Компании поанируют открывать в России монобрендовые магазины и поставлять товары для мультибрендовых точек.

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Иранских производителей ждет много сложностей и рисков, связанных с низкой узнаваемостью брендов. Иностранцам придется конкурировать с российскими производителями, у которых есть явные преимущества в знании рынка, тенденций и специфики спроса, в том числе и климатических особенностей.

Минпромторг выступил за установление доли для отечественной продукции на полках магазинов. Российских ретейлеров могут обязать иметь в продаже отечественные товары.