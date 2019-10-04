Иран пообещал освободить российскую журналистку Юзик

Юлия Юзик прилетела в Тегеран еще 29 сентября по частному приглашению. Прямо в аэропорту у нее забрали паспорт. Тогда ей пообещали, что она получит свой документ, когда отправится обратно.

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Бойцы Корпуса Стражей Исламской революции задержали девушку в отеле, где она поселилась. Первым сообщил о задержании ее бывший муж Борис Войцеховский, который написал об этом на своей странице в Facebook. По его словам, журналистку задержали по подозрению в связи со спецслужбами Израиля. Сама она действительно была в армии Израиля, но только два дня, чтобы написать репортаж. И было это 10 лет назад.

Юзик не сообщала о своем визите в Тегеран в российское посольство, поэтому дипломаты подключились к решению вопроса о ее освобождении только сегодня. В данный момент сотрудники миссии общаются с представителями спецслужб Ирана.

Между тем российский МИД вызвал для объяснения обстоятельств случившегося посла Ирана в Москве Мехди Санаи. Если журналистку признают виновной в связях с израильскими спецслужбами, то ее грозит до 10 лет тюрьмы.