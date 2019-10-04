  • Иран пообещал освободить российскую журналистку Юзик

    04 октября 2019, 17:33

    Анатолий Минкин

    Задержанную в Тегеране российскую журналистку Юлию Юзик освободят в ближайшее время, после того как от нее получат необходимые объяснения. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Ирана.
    Иран пообещал освободить российскую журналистку Юзик

    Юлия Юзик прилетела в Тегеран еще 29 сентября по частному приглашению. Прямо в аэропорту у нее забрали паспорт. Тогда ей пообещали, что она получит свой документ, когда отправится обратно.

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    Бойцы Корпуса Стражей Исламской революции задержали девушку в отеле, где она поселилась. Первым сообщил о задержании ее бывший муж Борис Войцеховский, который написал об этом на своей странице в Facebook. По его словам, журналистку задержали по подозрению в связи со спецслужбами Израиля. Сама она действительно была в армии Израиля, но только два дня, чтобы написать репортаж. И было это 10 лет назад.

    Юзик не сообщала о своем визите в Тегеран в российское посольство, поэтому дипломаты подключились к решению вопроса о ее освобождении только сегодня. В данный момент сотрудники миссии общаются с представителями спецслужб Ирана.

    Между тем российский МИД вызвал для объяснения обстоятельств случившегося посла Ирана в Москве Мехди Санаи. Если журналистку признают виновной в связях с израильскими спецслужбами, то ее грозит до 10 лет тюрьмы.