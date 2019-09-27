Иран полюбил российскую баранину

Розничная цена за килограмм баранины в Москве в августе достигла максимальных значений с начала года. Теперь в столице это мясо продают в среднем по 537 рублей, то есть рост цен по сравнению с августом 2018-го составил 21,5%. Подорожание за этот же период больше всего заметно в Санкт-Петербурге, там цена на продукт выросла на 26% — до 511 рублей за килограмм.

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По словам экспертов, на подорожание мяса повлияла нехватка предложения на рынке. Южные регионы сократили привоз мяса, так как в сентябре резко наступили холода. Спрос уже увеличился, а производство пока находится на низком уровне.

Тем не менее главный фактор подорожания мяса — поставки баранины в Иран, где ее очень любят. Если до 2017 года объемы российского импорта баранины превышали объемы экспорта, то в 2018-м объемы увеличились в 27 раз. Сейчас тенденция развивается в том же направлении. На Иран приходится 99,2% отечественной баранины. Также РФ начала отправлять баранину и в Китай.

«Хотя объемы пока небольшие, потенциально направление также может стать значимым рынком сбыта российской продукции», — рассказала Надежда Каныгина, эксперт Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ).

Россия и Исламская Республика подписали соглашение в начале 2017 года. Баранину к экспорту готовят 15 овцеводческих регионов РФ, в частности, Астрахань и Ставрополье. Как отмечают эксперты, экспорт оказался настолько интенсивным, что в 2018 году в Дагестане подорожали шашлыки и другие блюда из баранины.