Ипотеку на новостройки под 5% предложили выдавать в России

В Государственной думе предложили выдавать льготную ипотеку под 5% на массовые новостройки. Для этого предлагается задействовать высоконадежные ипотечные портфели банков (ВИП) в качестве залога для получения средств от Банка России.

С таким предложением выступили члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, они собираются направить все документы российскому вице-премьеру Марату Хуснуллину уже в ближайшее время. Авторы инициативы отмечают, что предлагают новые меры в рамках поддержки отрасли.

По новой инициативе, под залог Центробанку предлагается выдавать кредиты банкам под низкий процент — не более 2% годовых. Для кредитных организаций допускается наценка в размере до 3%. Эксперты уверены, что введение новых мер позволит увеличить в России количество доступных рядовым гражданам новостроек, а также в целом поможет сдерживать рост цен на жилье.

Как отметил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов в беседе с «Известиями», в современных условиях государству особенно важно сохранить темпы развития экономики. В сфере строительства ключевая задача — сохранение спроса на новостройки. Если удастся ее решить, то будет преодолено множество проблем в этой отрасли.