ЦБ предложил развивать ипотеку на ИЖС с помощью эскроу-счетов

Механизм эскроу-счетов стоит применить для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Такая мера поможет развитию ипотеки на такой вид строительства, заявили в Центробанке.

По словам пресс-службы регулятора, в развитии ипотеки на ИЖС может помочь применение механизма проектного финансирования через счета эскроу. Сейчас такой механизм работает при многоквартирном строительстве, уточнила газета «Известия».

Новые правила ввели в 2019 году для решения проблемы обманутых дольщиков. Согласно механизму, покупатель подписывает с застройщиком договор долевого участия (ДДУ) после получения разрешения на строительство. После этого деньги переводятся на специальный счет эскроу. Доступ к средствам открывается только тогда, когда застройщик выполнил все обязательства.

В Центробанке отметили, что в развитии ипотеки на ИЖС могут помочь не только эскроу-счета. Также необходимо создать «земельный банк», который будет обеспечен инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой. Еще предлагается увеличить ликвидность залогов с помощью создания отрасли индустриального, стандартизированного проектирования и домостроения.