Ипотеку на деревянные дома предложили запустить в России

Заместитель председателя правительства отметила, что стратегия развития лесного хозяйства запрещает вывоз необработанной древесины из России. Глубокую переработку организуют на территории страны. Один из пунктов реализации этой стратегии — строительство деревянных жилых домов.

«Первое направление — это дать возможность индивидуальные жилые дома из этих домокомплектов считать нормальным, адекватным объектом залога. И мы прорабатываем с экономическим блоком, с Центробанком соответствующие меры для того, чтобы деревянный дом был полноправным участником ипотечных кредитов», — заявила Абрамченко.

В ноябре прошлого года генеральный директор «Дома.рф» Виталий Мутко рассказал, что молодые семьи с детьми смогут покупать новые частные дома в кредит по льготной программе под 6,5%. Он подчеркнул, что банки из-за низкой ликвидности неохотно выдают кредиты на строительство и приобретение частных домов.