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    20 января 2021, 10:23

    Ипотеку на деревянные дома предложили запустить в России

    Андрей Иванов

    Деревянные дома в России можно будет купить в ипотеку. Правительство и ЦБ РФ сейчас работают над этим вопросом, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в эфире телеканала НТВ.
    Ипотеку на деревянные дома предложили запустить в России

    Заместитель председателя правительства отметила, что стратегия развития лесного хозяйства запрещает вывоз необработанной древесины из России. Глубокую переработку организуют на территории страны. Один из пунктов реализации этой стратегии — строительство деревянных жилых домов.

    «Первое направление — это дать возможность индивидуальные жилые дома из этих домокомплектов считать нормальным, адекватным объектом залога. И мы прорабатываем с экономическим блоком, с Центробанком соответствующие меры для того, чтобы деревянный дом был полноправным участником ипотечных кредитов», — заявила Абрамченко.

    В ноябре прошлого года генеральный директор «Дома.рф» Виталий Мутко рассказал, что молодые семьи с детьми смогут покупать новые частные дома в кредит по льготной программе под 6,5%. Он подчеркнул, что банки из-за низкой ликвидности неохотно выдают кредиты на строительство и приобретение частных домов.