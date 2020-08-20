Около 40% граждан России никогда не смогут взять ипотеку. В этом не поможет даже нулевая процентная ставка.

Об этом генеральный директор компании «ДОМ.РФ» Виталий Мутко заявил на совещании по вопросам развития жилищного строительства и повышения доступности жилья для граждан, пишет «Интерфакс».

Ипотека — это важный, но не основной механизм для улучшения жилищных условий граждан, потому что даже если мы опустим процентную ставку до нуля, 40% все равно будут неспособны взять ипотеку Виталий Мутко

Он отменил, что также нужно развивать и другие отрасли, такие как индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), аренда и создание инфраструктуры в регионах.

Мутко пояснил, что в общей сложности порядка 75% строящегося жилья приобретается с помощью ипотечного заема. Около миллиона семей прибегают к ипотеке ежегоднодно. К 2030 году этот показатель достигнет 2,3 миллиона семей в год.

На днях глава «ДОМ.РФ» спрогнозировал понижение средней ставки по ипотеке в России до 8%. Такой процент ожидается к концу этого года.