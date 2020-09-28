Государство увеличит финансирование ипотеки под 6,5%

Для снижения ставок по ипотеке в следующем году кабмин выделит 12 миллиардов рублей. Такое решение прописано в общенациональном плане восстановления экономики.

С документом ознакомились «Известия». Главная из программ, одобренных правительством — льготная ипотека на новостройки под 6,5%, которую запустили в мае 2020 года в качестве антикризисной меры при эпидемии коронавируса.

В июньской версии общенационального плана сумма, которую власти РФ выделят на льготную ипотеку, была в два с половиной раза меньше.

В документке сказано также, что в 2021 году бюджетные траты будут значительно выше, чем в 2020-м, в котором на антикризисную ипотеку было потрачено из бюджета шесть миллиардов рублей.

Но от этого «пострадают» другие ипотечные программы — «Семейная», «Дальневосточная» и «Сельская» ипотеки. Бюджетные траты на них урежут.

Ранее стало известно, что возможность иметь свой частный дом для граждан становится все ближе. В России разрабатывается проект льготной ипотеки на частные дома под 6,5–7,5% годовых.