Минфин внес в кабмин проект по снижению ставки по льготной ипотеке с 9% до 7%

Министерство финансов внесло в правительство РФ проект по снижению ставки льготной ипотеки с 9% до 7%. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Снижение ставки по льготной ипотеке на новостройки поддержит граждан и создаст дополнительный спрос на жилье, что положительно скажется на строительной отрасли», — говорится в заявлении Минфина.

Программа действует до конца 2022 года. Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 миллионов рублей, для остальных регионов — до шести миллионов рублей.

При сочетании этой программы с рыночной или другой субсидированной ипотекой можно увеличить лимит до 30 миллионов рублей и до 15 миллионов рублей соответственно.

С начала действия программы «Льготная ипотека» выдано 781,5 тысячи кредитов на общую сумму 2,3 триллиона рублей, в том числе в 2022 году — 100,9 тысячи кредитов на сумму 301,8 миллиарда рублей.

Ранее президент Владимир Путин на полях ПМЭФ-2022 заявил, что считает возможным снизить ставку по льготной ипотеке до 7% годовых.