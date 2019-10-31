Ипотека оказалась не по душе россиянам. Только каждый пятый готов взять кредит

О возможности оформить ипотеку думает только каждый пятый россиянин. Деньги на приобретение жилья люди не хотят брать из-за плохого материального положения и высоких процентов.

То, как жители страны относятся к ипотечному кредитованию, выяснили специалисты Фонда общественного мнения. Сделанные после исследования выводы опубликованы на сайте ФОМ.

Пользование жилищным займом полностью исключили для себя 72% россиян. Кредитоваться, пусть даже для покупки квартиры, в основном люди не могут, поскольку оценивают свое материальное положение не лучшим образом. Шанс на оформление ипотечного кредита рассматривают 19% жителей страны.

Среди респондентов, которые получают в месяц девять тысяч рублей и меньше, 81% даже не думает о возможности взять ипотеку. Их доходы считаются наименьшими.

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В полтора раза меньше число таких людей среди состоятельных граждан. Из тех, кто получает более 45 тысяч рублей ежемесячно, заем не готовы брать 56%.

Низкий доход как препятствие для оформления кредита по ипотеке назвали 23% опрошенных. Еще 9% отметили высокую стоимость займа. Об отсутствии острой необходимости покупать квартиру и улучшать жилищные условия сказали 19%. Недоверие к кредитам испытывают 7% россиян, перспектива жить в долг не привлекает 6% принявших участие в опросе.

По мнению участников опроса, перспективы снижения ставок по ипотеке довольно пессимистичны. К 2024 году, полагают 42% респондентов, они не достигнут 8% годовых. Показатель установлен в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Иначе думает только треть россиян — 34%.