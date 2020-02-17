Ипотека в Подмосковье дешевле для семей с детьми. Как получить скидку

Подмосковным семьям с детьми станет проще взять и выплачивать ипотеку. При рождении первенца родителям сделают скидку 3%. Чтобы стать обладателем собственного жилья и платить меньше, нужно выполнить всего несколько простых условий. Подробнее о них — в материале «360».

Условия получения скидки на ипотеку

«Если малыш родился в Подмосковье с 1 января текущего года, то его родителям мы снизим ставку по ипотеке на 3% при покупке жилья в наших новостройках», — назвал первое условие предоставления скидки губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Если вы стали родителями первенца не раньше этой даты, то нужно выполнить еще два условия:

— семья и ребенок должны быть зарегистрированы в Московской области. В каком именно городе прописка, не важно;

— у родителей не должно быть жилья в собственности.

Семейная пара может снимать квартиру или жить у родителей. Претендовать на скидку 3% можно, если площадь жилья не дотягивает до 18 квадратов на человека. Чтобы получить ипотеку по меньшей ставке, нужно проконсультироваться в Министерстве жилищной политики и собрать необходимые документы. После этого вы получите рекомендации или сможете рефинансировать ипотеку, которую уже взяли.

«Важно отметить, что все федеральные льготы, даже в случае участия в нашей программе, сохраняются, то есть семья может использовать и материнский капитал при рождении первого ребенка в сумме 466 тысяч для погашения, предположим, первого взноса», — пояснила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Доступное жилье для семей с детьми

Скидку на ипотечный кредит для подмосковных семей ввели по январским поручениям губернатора Подмосковья. Во время своего ежегодного выступления он рассказал об условиях региональной поддержки семей, ставших родителями впервые.

Специалисты уверены, что такой шаг действительно поможет молодым парам, которые не всегда могут решиться на рождение малыша из-за квартирного вопроса.

«Когда у человека будет возможность снизить свою ипотеку, или он будет понимать, что она будет намного меньше, если у него родится малыш, это будет потрясающий стимул», — заключила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Взять ипотеку сейчас действительно для многих семей единственный способ стать обладателями собственного жилья. Зимой 2018 года президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по этому кредиту до 6% для тех, кто стал родителями во второй раз. После этого цифры в банках начали постепенно уменьшаться, а вместе с тем появляются федеральные программы, помогающие хорошо сэкономить.

Если говорить о льготе для подмосковных родителей, то они смогут приобрести квартиру, сохранив от 1,5 до двух миллионов рублей. Именно такую сумму удастся сэкономить при снижении ставки на 3% при покупке двушки площадью 50 «квадратов», если ее цена около пяти миллионов рублей.