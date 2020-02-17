Ипотека для семей с первенцем в Подмосковье будет дешевле на 3%

Подмосковным семьям сделают скидку на ипотеку при рождении ребенка. Они будут платить на 3% меньше. Нововведение сделали по январским поручениям губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Эксперты считают, что такой шаг региональных властей будет довольно действенным: молодым семьям порой сложно решиться на первенца именно из-за жилищного вопроса.

«Когда у человека будет возможность снизить свою ипотеку, или он будет понимать, что она будет намного меньше, если у него родится малыш, это будет потрясающий стимул», — отметила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Глава региона Андрей Воробьев предложил ввести дополнительную региональную поддержку для семей, ставших родителями впервые, во время своего ежегодного выступления.

«Если малыш родился в Подмосковье с 1 января текущего года, то его родителям мы снизим ставку по ипотеке на 3% при покупке жилья в наших новостройках», — заявил губернатор.

Чтобы получить скидку, семья должна быть зарегистрирована в Московской области, у нее не должно быть собственности — жилье съемное или пара живет у родителей, или же площадь имеющегося жилья не меньше нормы в 18 квадратных метров на человека.