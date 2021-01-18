Ипотечный рынок установил в 2020 году абсолютный рекорд

«По сравнению с 2019 годом ипотечное кредитование выросло на 35% в количественном выражении и на 50% — в денежном», — цитирует сообщении компании «Взгляд».

По данным издания, рост ипотеки объясняется запуском льготной программы на новостройки под 6,5%, а также снижением ставок по рыночным кредитам. Отмечается, что на этом фоне получилось поддержать спрос на жилье, а застройщики подняли на 39% вывод новых проектов.