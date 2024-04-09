Общество 09 апреля 2024, 14:23 Ипотечный брокер Ракута назвал июнь и июль самыми выгодными месяцами для аренды жилья

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Лучше всего начинать поиск квартиры для долгосрочной аренды в июне и июле, а также в январе. Об этом «Газете.Ru» рассказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

По его словам, в начале лета, как и в начале года, рынок аренды переживает определенное затишье. Однако это позволяет выбрать среди достаточного большого количества предложений.

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«Если есть возможность и желание арендовать квартиру, можно сэкономить на ставке съема и договориться с собственником о более интересных условиях, чем в тот же пиковый сентябрь», — заявил эксперт.

Он добавил, что в этом году прогнозируют повышение стоимости аренды на 10-15%. Поэтому имеет смысл попробовать снять жилье в начале лета на более выгодных условиях.

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