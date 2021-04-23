Ипотечные кредиты обманутых дольщиков предложили рефинансировать

Пункт о вариантах решения проблемы обманутых участников долевого строительства может появиться в национальном проекте «Жилье и городская среда». Их ипотечные кредиты предложили рефинансировать. Об этом «Парламентской газете» рассказал руководитель рабочей группы «Единой России» по защите прав дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский.

По его словам, эти два пункта находятся сейчас в центре внимания у рабочей группы.

«Во-первых, это включение в нацпроект решения проблемы с обманутыми дольщиками с четким указанием календарных план-графиков. Во-вторых, это рефинансирование ипотечных кредитов людей, пострадавших при участии в долевом строительстве», — сказал Александр Якубовский.

Он отметил, что необходимо проводить мониторинг и брать под контроль те объекты, решения по которым находятся в полномочиях субъектов РФ. Группа продолжает работать с жалобами, обращениями граждан. С помощью них через Генеральную прокуратуру сотрудники будут понуждать регионы выполнять взятые на себя обязательства.

В середине апреля губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил министрам и главам городских округов усилить контроль за строительством социальных объектов.