Россиянам объяснили причины роста ипотечного рынка

Рынок ипотеки в России впервые за три месяца показал рост. В июне банки заключили почти 51 тысячу ипотечных договоров, а это на 67,6% больше показателя в мае. На эту динамику повлияло несколько факторов: и снижение ставок, и более свободное отношение банков к клиентам, — заявила «360» президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

«Я думаю, что здесь [сыграли роль] два фактора. То, что снизили ставку по льготной ипотеке до 7%. А вторая версия, что банки стали более лояльны к заемщикам. <…> Например, какие-то банки делают первичный взнос меньше», — пояснила эксперт.

Таким образом, по ее мнению, на рост ипотечного рынка повлияли снижение ипотечный ставки и некоторая либерализация этого сектора. У банков стал более свободный подход. Они начали гораздо проще относиться к заемщикам. Если речь идет про новостройки, то тем более банки ничем не рискуют, делая поблажки, пояснила Радченко.

Она также отметила, что некоторые организации предлагают скидки на жилье, но к этому надо относиться очень внимательно, потому что часто бывает, что это просто маркетинговый ход, поэтому ситуацию на рынке нужно внимательно мониторить.

В дальнейшем, по мнению Радченко, ситуация на рынке ипотеки в России может измениться, потому что такая либерализация со стороны банков невозможна до бесконечности. Чтобы она продолжалась, требуется либо рост доходов граждан, либо падение цены за квадратный метр жилья.

Радченко также выделила третий фактор, который повлиял на подъем ипотечного рынка сейчас. Эксперт напомнила, что весной многие банки предлагали открывать депозиты под 20%. Сейчас, по ее словам, такие вклады уже закончились, плюс фондовый рынок показывает отрицательную доходность.

«То есть часть спроса, который есть, появилась за счет депозитных клиентов и за счет оттока от фондового рынка. Но я думаю, что это краткосрочный эффект и платежеспособный слой, который пока есть и может быть заинтересован [в ипотеке], он иссякнет», — заключила специалист.

По данным РБК, в июне объем кредитов на жилье вырос на 58,5% к маю и составил 198,1 миллиарда рублей.