Общество 30 ноября 2023, 08:00 ИП в России могут исчезнуть в 2029 году Депутат ГД Кирьянов: ИП в России могут исчезнуть в 2029 году Freepik

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В 2029 году завершится эксперимент по введению налога для самозанятых, и такую форму ведения бизнеса, как индивидуальный предприниматель (ИП), могут упразднить. Об этом Ura.ru рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

«Я считаю, то, что сегодня называется индивидуальный предприниматель, — морально устаревшая форма налогообложения и ведения бизнеса. Возможно, после подведения итогов по эксперименту ее не станет», — предположил он.

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Депутат добавил, что эта форма была актуальной в 1990-х. Если ее отменят, индивидуальным предпринимателям придется выбрать другую. Те, кто работает на себя и не планируют развивать бизнес, могут стать самозанятыми, а если деятельность предпринимателя будет приносить ощутимую прибыль, он, вероятно, рассмотрит возможность выступить как учредитель или руководитель юрлица.

Самозанятые, которые трудятся в Московской области, с 2021 года могут рассчитывать на займы от Фонда микрофинансирования. За три года он выдал им на льготных условиях свыше 80 миллионов рублей.