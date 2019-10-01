  • И.о. завотделения онкоцентра Блохина освободили от должности

    01 октября 2019, 05:51

    Валерия Шафирко

    Заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Н. Н. Блохина Георгий Менткевич освобожден от должности исполняющего обязанности завотделения. Об этом сообщил ТАСС.

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    «За хамское поведение я как руководитель центра вынес ему выговор», — рассказал на брифинге глава НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Иван Стилиди.

    Он также добавил, что Менткевич занимал две должности: заместителя директора и исполняющего обязанности заведующего отделением, уточнила «Газета.ru». Менткевич был отстранен от второй.

    26 врачей НИИ детской онкологии и гематологии, который входит в структуру одного из крупнейших в России НМИЦ имени Н. Н. Блохина, подготовили заявления об увольнении. В понедельник, врачи-онкологии разместили видеозапись на YouTube с требованием отстранения нового директора детского НИИ. В своем обращении врачи также требовали обеспечения прозрачности начисления заработной платы, а также аудита новых корпусов клиники, чей ввод в эксплуатацию задерживается.

    Для разрешения сложившейся ситуации в больнице до 6 октября будет работать комиссия Минздрава.