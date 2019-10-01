И.о. завотделения онкоцентра Блохина освободили от должности

Кому был нужен демарш недовольных. Конфликт в онкоцентре Блохина отдали на суд Минздрава Подробнее

«За хамское поведение я как руководитель центра вынес ему выговор», — рассказал на брифинге глава НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Иван Стилиди.

Он также добавил, что Менткевич занимал две должности: заместителя директора и исполняющего обязанности заведующего отделением, уточнила «Газета.ru». Менткевич был отстранен от второй.

26 врачей НИИ детской онкологии и гематологии, который входит в структуру одного из крупнейших в России НМИЦ имени Н. Н. Блохина, подготовили заявления об увольнении. В понедельник, врачи-онкологии разместили видеозапись на YouTube с требованием отстранения нового директора детского НИИ. В своем обращении врачи также требовали обеспечения прозрачности начисления заработной платы, а также аудита новых корпусов клиники, чей ввод в эксплуатацию задерживается.

Для разрешения сложившейся ситуации в больнице до 6 октября будет работать комиссия Минздрава.