Инженеров призвали ценить так же, как IT-специалистов | 360°

Все новости

Подмосковье

13 сентября 2022, 20:43

Новую школу в поселке Новый городок построят в 2023 году

Мир

13 сентября 2022, 20:39

Сказать «нет» Майе Санду. Действующей власти Молдавии больше интересен Запад, а не собственный народ

Реклама

Знаменитости

13 сентября 2022, 20:27

Клаву Коку и Агутина предложили не пускать на фестиваль в Ставропольском крае

Подмосковье

13 сентября 2022, 20:17

ГУСТ Подмосковья начало использовать в работе искусственный интеллект

Мир

13 сентября 2022, 20:16

ЕС высказался за скорейшие переговоры России и Украины

Важное

13 сентября 2022, 20:10

Путин объяснил проблемы с «Северным потоком» антироссийскими санкциями

Подмосковье

13 сентября 2022, 20:10

Загрязнение водоемов выявили в двух подмосковных округах

Здоровье

13 сентября 2022, 19:59

Испытания назальной вакцины от ковида и гриппа начались в России

Мир

13 сентября 2022, 19:49

Мировым лидерам напомнили о важности диалога на фоне кризиса и конфликтов

Общество

13 сентября 2022, 19:12

Инженеров призвали ценить так же, как IT-специалистов

Читать 360tv в

Доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Тимошенко считает, что инженеры должны цениться в России не меньше, чем IT-специалисты. Об этом сообщило ИА НСН.

Он отметил, что если этого не сделать, то разработчикам не на чем будет создавать программы из-за нехватки техники.

Реклама

«Кадры нужно готовить, должна быть госполитика, которая решила бы этот вопрос», — рассказал Тимошенко.

Реклама

Также он отметил, что выпускников в IT-отрасли в два раза больше, чем инженеров.

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама