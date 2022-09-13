Инженеров призвали ценить так же, как IT-специалистов | 360°

Общество 13 сентября 2022, 19:12 Поделиться Telegram

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Viber Инженеров призвали ценить так же, как IT-специалистов

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Доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Тимошенко считает, что инженеры должны цениться в России не меньше, чем IT-специалисты. Об этом сообщило ИА НСН.

Он отметил, что если этого не сделать, то разработчикам не на чем будет создавать программы из-за нехватки техники.

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«Кадры нужно готовить, должна быть госполитика, которая решила бы этот вопрос», — рассказал Тимошенко.

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Также он отметил, что выпускников в IT-отрасли в два раза больше, чем инженеров.

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