Больницу Наро-Фоминска оборудуют в инфекционку: инженерные работы завершены

Один из корпусов больницы в Наро-Фоминске перепрофилируют в коронавирусный стационар. Сотрудники «Мособлгаза» в кратчайшие сроки заменили системы электро- и водоснабжения и вентиляцию. Все инженерные работы позади.

В здании установили системы автоматической пожарной сигнализации, видеонаблюдения и медицинского газоснабжения, сообщили в пресс-службе «Мособлгаза». Специалисты смонтировали пункт дезинфекции автомобилей и дополнительный модуль с криогенными установками, без которых в коронавирусном стационаре никак не обойтись. Всего там разместят 100 инфекционных коек, включая блок реанимации и интенсивной терапии на 30 коек.

Работы провели на четырех этажах здания общей площадью более четырех тысяч квадратных метров. Чтобы успеть в срок, люди работали круглые сутки с 6 по 17 апреля. В одну смену на работу одновременно выходили более 250 человек.

Директор «Мособлгаза» Игорь Баранов добавил, что сотрудники предприятия перепрофилировали и больницу в рабочем поселке Селятино. 6 апреля губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил такую задачу. Работу начали на следующий день.

В медучреждении провели перепланировку, полностью заменили инженерные системы, установили индивидуальную вентиляцию для каждой палаты. К каждой койке подвели кислород, В здании заменили лифты, дополнительно усилили кислородную станцию. В больнице, как и в Наро-Фоминске, появился индивидуальный пункт дезинфекции автомобилей.

Всего в Московской области выявили 3954 случая заражения коронавирусной инфекцией. От COVID-19 умерли 40 человек. Вылечились 62 пациента. В регионе продолжают действовать строгие ограничения из-за пандемии 2019-nCoV.