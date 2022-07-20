Во многих российских школах в новом учебном году откроются инженерные классы. Об этом на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени» заявил президент России Владимир Путин.

«С нового учебного года во многих российских школах откроются инженерные классы, с пятого класса. Это очень важно. То, что вы делаете, может быть использовано в этом направлении в полном объеме», — заявил Путин.

Также глава государства подчеркнул важность технологического суверенитета. Он привел в пример ситуацию с ремонтом турбины для газопровода «Северный поток».

«Вот нам говорят, что вернут эти машины. Но какие вернут, какие там технические параметры? А потом возьмут и отключат. И все, остановится „Северный поток“, потому что к нему пришли из Канады», — добавил российский лидер.

Ранее Путин сообщил, что в мировой истории наступила новая эпоха, писал RT.