Инженерно-технологический лицей открыли в Люберцах. Робототехнике там научат даже первоклашек

Уникальный для Московской области инженерно-технологический лицей открыли на территории жилого комплекса «Люберцы». Новое учебное заведение рассчитано на 1100 учеников, которые будут учиться в одну смену. О современном лицее — в материале «360».

Единый корпус для начальной, средней и старшей школы с широкими коридорами и высокими окнами. В классах — уникальная расстановка парт. 2 сентября в новый инженерно-технологический лицей впервые отправились 190 первоклашек. Кроме предметов школьной программы, в учебном заведении они будут изучать информатику и робототехнику.

Многие семьи специально переехали в Люберцы из Новосибирска, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, чтобы дети могли учиться в этом уникальном учреждении.

Как рассказал директор лицея Александр Игнатьев, специализация школы — технические науки, начиная с первого класса.

«За счет внеурочной деятельности дети изучают с первого класса информатику, компьютерную грамотность, робототехнику. Дети восьмых-девятых классов изучают черчение, усиленная подготовка по математики, физике, информатике, технологии», — рассказал он.

Для того, чтобы обучение проходило легче, в кабинетах установили интерактивные доски, 3D-принтеры и даже станки. В здании находится множество лаборантских и классов для изучения технических профессий.

Уникален и педагогический коллектив. Многих учителей специально пригласили на работу из Новосибирска и Санкт-Петербурга. Выпускники лицея после обучения станут дипломированными специалистами.

«Ребята после окончания школы будут получать дипломы. О профессиональном образовании, о среднем профессиональном образовании», — рассказал глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

Не забыли в лицее и о досуге учеников. Три зала для занятий спортом, помещение для занятий хореографией, актовый зал на 720 мест и библиотека — все для удобства лицеистов.

Новый лицей построила группа компаний «Самолет». Ее генеральный директор Игорь Евтушевский признался, что очень доволен результатом. Классы, в которых предусмотрена индивидуальная компоновка парт: одноместные, лицом друг к другу, парты с инженерно-техническими приспособлениями, — удивляют. Также Евтушевский отметил, что лицей оснастили самым современным оборудованием.

Это уже вторая школа, которую ГК «Самолет» построила в Люберцах. Ранее неподалеку открылись два детских сада. Интерес к квартирам в этом районе очень высок, поэтому всю необходимую инфраструктуру строят очень быстро. В планах — возведение еще одной школы и двух детских садов.