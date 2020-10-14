Инженерная школа «Форбс»: зачем думать об эффективности стройки века

13 октября состоялась вторая образовательная встреча в рамках Инженерной школы Forbes-2020.

В предыдущие годы совместный проект Forbes Russia и «Норникеля» проводил встречи с ведущими специалистами-практиками на базе НИТУ «МИСиС», а с нового года перешел на онлайн-формат, что позволило охватить большее число начинающих специалистов. Спикеры — руководитель проектного офиса рудника «Скалистый» Андрей Давыдов и директор по развитию бизнес-системы «Северстали» Дмитрий Горбачев — выступали в Инженерной школе впервые, а заявленные вопросы перспективного развития промышленных технологий или необходимых навыков для современного инженера актуальны как для новичков школы, так и для завсегдатаев.

В горнодобывающей отрасли рудник «Скалистый» и его глубина — вообще отдельное явление. В советские времена его наверняка назвали бы стройкой века. Проект, только активная фаза разработки которого заняла около 10 лет, должен через четыре года сделать «Норникель» обладателем самой глубокого в Евразии рудника (более 2000 метров). Стволы шахт уже готовы, оборудование, которым пользовались проходчики, демонтировано и заменено на постоянное. Теперь задача — сделать рудник экологичным, безопасным и эффективным.

«Мы сотрудничаем со всеми ведущими российскими научными центрами, — рассказывает Андрей Давыдов. — Еще в начале разработки проекта в Главгосэкспертизе твердили, что наш рудник — это возможность получить уникальные данные. Ведь даже в российской технической документации максимальная описанная глубина — 1500 м. Поэтому к нам приезжают и приезжали на практику специалисты и студенты из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Перми. Надеемся, что научные публикации на основе нашей работы создадут „Скалистому“ репутацию настоящего явления в истории и привлекут к проекту дополнительное внимание, в том числе тех, кто размышляет о выборе профессии».

Фронт работ — масштабный. Нужно, например, заниматься проблемами максимального избавления рудника от тяжелого, ручного труда, заменой техники на аккумуляторную или вопросами понижения температуры руды (с такой глубины она выходит разогретой до 30 градусов). Специалистов не хватает. Дефицит примерно двукратный.

«Самое удивительное, что меньше всего сложностей с людьми, которые занимаются программными продуктами, — заметил Давыдов. — Легко найти того, кто в программном комплексе смоделирует ситуацию. Но также и легко заменить его на аналогичного специалиста. Но мы же не хотим оказаться в реальности из фильма „Терминатор“. Именно люди, их идеи и руки должны быть первичны, программы и роботы — лишь идеальные исполнители».

Молодым специалистам из российских вузов оба спикера Инженерной школы рекомендовали обратить внимание не только на специальность, но и на управленческую, бизнес-составляющую.

«Не достаточно просто владеть технологиями, предлагать решения. Нужно еще думать над тем, чтобы эти решения были эффективными, приносили компании прибыль», — подчеркнул Горбачев, посвятивший выступление оптимизации управленческой стратегии. Кстати, оба специалиста зачастую выделяют из потока подающих надежды претендентов на вакансии выпускников зарубежных вузов — по причине лучшей бизнес-подготовки. В России же Инженерная школа Форбс — это чуть ли не единственная попытка соединить бизнес и технологии, дать молодым специалистам направление для получения управленческих навыков, необходимых на практике.

«Важно найти возможность для улучшения качества онлайн-встреч, — считает Давыдов. — Инженерная школа должна включать больше элементов геймификации, обратной связи. Тогда общение и обучение станут более эффективными».