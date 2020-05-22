Инженерная школа Forbes открыла новый сезон обучения

21 мая Инженерная школа Forbes открыла второй сезон образовательных встреч для студентов технических вузов и молодых специалистов.

Первое мероприятие 2020 года прошло в популярном сегодня онлайн-формате. Однако главный принцип совместного проекта Forbes Russia и «Норникеля» остался прежним: своими знаниями продолжили делиться лучшие специалисты страны, а слушатели могли включаться в беседу и задавать волнующие их вопросы.

Руководитель направления «Цифровое производство» Цифровой лаборатории «Норникеля» Сергей Радьков отметил: «Такие встречи важны, и онлайн-формат дает возможность сделать их не на 20, а на 200 или даже 2000 человек. Мы ждем здесь новые мысли и вопросы, которые дадут нам новые идеи. Так мы будем постоянно двигаться вперёд».

В рамках прошлогоднего курса начинающие инженеры уже узнали о современных требованиях к профессии и услышали инсайды крупных компаний.

Новый сезон начался с обсуждения разработок цифровых решений на предприятиях.

Рассказать об инновационных проектах, которые реализуются в России прямо сейчас, согласились Руководитель Центра цифровых технологий «Газпром нефти» Михаил Корольков и руководитель направления «Цифровое производство» Цифровой лаборатории «Норникеля» Сергей Радьков.

Во время своего выступления Михаил Корольков показал слушателям, что такое матрица технологической зрелости, а также ответил на вопросы о бенчмаркинге и способах его использования.

Источник фото: телеканал «360»

Руководитель Центра цифровых технологий «Газпром нефти» подчеркнул: «Мы целенаправленно анализируем перспективные технологии, опыт их использования в мире и перспективность их применения в нашей компании. Для этого у нас есть собственная методика анализа перспективных технологий через призму потребностей „Газпром нефти“ — Цифровое Технологическое Видение (ЦТВ). В рамках ЦТВ у нас уже проанализировано порядка 500 проектов, выполненных другими компаниями, поэтому мы можем достаточно точно судить о зрелости и потенциальном эффекте той или иной технологии».

Как отметил Михаил Корольков, методика позволяет оценить, какие цифровые технологии требуются компании сейчас и в перспективе. Понять «зрелость цифровой технологии» — насколько она уже готова к реальным внедрениям в компании, а если нет, то когда будет готова. И, наконец, видеть, насколько в компании готовы к использованию той или иной технологии и как обеспечить эту готовность.

Сергей Радьков, в свою очередь, рассказал, как продвигается легализация промышленных экзоскелетов и какие новые специальности рождают разработки «Норникеля». А также объяснил, почему экзоскелетам сегодня нужны «умные» системы — наличие различных датчиков, которые контролируют работу.

Источник фото: телеканал «360»

«В рамках развития „цифрового рабочего“ есть много технических решений — „умные каски“, браслеты, метки. И мы поняли, что экзоскелет может являться „информационным хабом“. Мы на сегодняшний день знаем, какую массу поднимает человек, какая вокруг него атмосфера и оператор понимает, например, на сколько хватает его заряда батареи», — добавил руководитель направления «Цифровое производство» Цифровой лаборатории «Норникеля» Сергей Радьков. «В то же время, это хорошее подспорье для сервисников. Ну и большой эффект мы видим в обработке данных по операциям, которые смогут приходить в аналитические центры».

Организаторы Инженерной школы Forbes обещают — в том или ином формате, образовательная программа-2020 обязательно будет реализована. Ведь за время работы проект привлек внимание многих молодых людей к техническим профессиям. А впереди еще много интересных лекций и экспертов.