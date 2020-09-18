«Инженерам это свойственно»: любопытный студент пролез в дыру в потолке Бауманки и попал на видео

В Сети разошелся ролик, на котором в поточной аудитории Бауманки провалился потолок. Один из студентов залез в эту дыру и попал на видео. В управлении информационной и молодежной политики университета «360» рассказали, что же случилось на самом деле. В истории нет никакого криминала — это все пытливый инженерный ум.

На кадрах видно, как парень пытается то ли влезть в аудиторию, то ли сбежать из нее через дыру в потолке. Ему кричат: «Беги, беги с сопромата». В Сети этот ролик разошелся с подписью, дескать мученик науки пытается сбежать с занятий. На самом деле все было не так.

«Мы знаем, что произошло. В результате вчерашнего дождя такого сильного небольшая протечка в здании произошла. Соответственно, в одной из аудиторий локально потолок был поврежден. Ну а студенты у нас очень любопытные, вот молодой человек и решил на перемене засунуть голову и посмотреть, что же там внутри здания. Инженерам это свойственно, они люди увлекающиеся», — объяснила ситуацию начальник управления информационной и молодежной политики МГТУ имени Баумана Марина Добринец.

Собеседница добавила, что на учебный процесс этот курьез никак не повлиял. В выходные потолок починят. Наказывать студентов никто за эту невинную проделку не будет. Им просто объяснят, что нужно беречь свое здоровье.