Инженер Мамин: от посторонних шумов в квартире избавит комплексная шумоизоляция

Эксперт в сфере подготовки проектной документации, инженер Дмитрий Мамин в беседе с Life сообщил, что избавиться от посторонних шумов в квартире можно с помощью комплексной шумоизоляции.

По словам эксперта, наиболее эффективным является использование системы каркасной шумоизоляции толщиной 7–10 сантиметров. Ее недостаток заключается лишь в том, что она достаточно дорогая.

Инженер также отметил, что наиболее практичными и привычными считаются материалы на базе базальтового волокна. Они хорошо поглощают звук, а также являются легкими, эластичными и паропроницаемыми.

«Перед выбором варианта усиления звукоизоляции следует разобраться, какой именно шум вас беспокоит, в зависимости от этого необходимо подобрать слои и состав звукоизолирующей конструкции», — сообщил Мамин.

Для пола подойдет система «плавающая стяжка». Ее стоимость составит до 1200 рублей за один квадратный метр. Если говорить о потолке, то здесь подойдут каркасная и бескаркасная системы. Вторые являются более дешевыми — 2000–2500 рублей за метр.