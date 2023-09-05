Общество 05 сентября 2023, 15:58 Инвестстратег Бахтин посоветовал россиянам не вкладывать последние сбережения в инвестиции

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Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин в беседе с журналистами «Газеты.Ru»посоветовал россиянам не вкладывать последние сбережения в инвестиции. Первым делом следует создать финансовую подушку.

Подобный денежный резерв, по словам эксперта, должен состоять из двух-трех месячных зарплат. Его плюс в том, что вам не придется снижать качество жизни в период возможных форс-мажоров.

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Для грамотных инвестиций следует определить цель вложений и установить примерный срок, а также стараться инвестировать регулярно. Например, можно направлять около 10-20% от дохода каждый месяц. Финансовые консультанты помогут определить риск-профиль и составить личный финансовый план, добавил Бахтин.