Общество 09 июня 2023, 09:02 Инвестора для восстановления «Артемсоли» нашли в ДНР Пушилин: одна из российских компаний станет инвестором для восстановления «Артемсоли» Фото : официальный сайт ГП Артемсоль

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Власти ДНР нашли инвестора для восстановления предприятия «Артемсоль» в Соледаре. Об этом РИА «Новости» заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Одно из самых крупных предприятий по производству, по добыче соли — „Артемсоль“. Естественно, оно будет восстановлено», — сказал Пушилин.

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По его словам, инвестора уже определили. Это — одна из самых крупных российских компаний.

Российские войска освободили Соледар в январе 2023 года. Именно в этом городе расположено одно из крупнейших в Европе предприятий по производству соли. «Артемсоль» обеспечивало более 90% Украины и экспортировало свою продукцию не только в Россию, но и в страны Европы и Африки.

Ранее Пушилин анонсировал «оживление» металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Стратегический инвестор для реализации проекта уже есть. На территории предприятия планируют открыть техно- и экопарк.