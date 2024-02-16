16 февраля 2024, 15:14
Инвестор возведет три школы в Новой Москве в 2024 году
Бочкарев: инвестор построит три школы на 3500 мест в Новой Москве в 2024 году
Инвестор построит три школы на 3500 мест в поселениях Кокошкино и Рязановское в Новой Москве до конца 2024 года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.
«Инвесторы активно участвуют в формировании качественной и полноценной городской среды, в том числе инвестируют в строительство образовательных проектов», — добавил он.
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По его словам, школа на 1200 учеников в поселении Рязановское уже готова, ее сдадут в первом квартале 2024 года.
Кроме того, в учебном корпусе на 1100 мест в поселении Кокошкино ведут фасадные работы и монтаж внутренних инженерных систем. Ее введут в эксплуатацию в третьем квартале. В этом же поселении почти закончили отделку и благоустройство школы на 750 мест. Она будет готова к приему учеников во втором квартале.
Руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин добавил, что все учебные заведения будут соответствовать требованиям безопасности, экологичности и безбарьерной среды.
В них будут универсальные классы и спецкабинеты с лаборантскими. Также для всестороннего развития детей создадут необходимые условия — закупят необходимое оборудование и мебель.
По проекту предусмотрены спортивные залы, медиатеки с зонами для различных занятий и заведения для торжественных мероприятий. На прилегающих территориях организуют физкультурно-спортивные площадки.
С 2011 года в Москве построили и 597 школ и детских садов.
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