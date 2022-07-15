Инвестор Волкова рассказала, в какую недвижимость лучше всего вкладывать деньги

Инвестор Татьяна Волкова посоветовала приобретать жилье на первичном рынке. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

Она пояснила, что главную роль при выборе играет локация. Лучше всего подходит недвижимость на развивающихся территориях, которые могут присоединиться к крупным муниципальным образованиям.

«Например, сейчас только поле, но планируется строительство дорог, остановок метро — это очень мощный фактор. Либо это должна быть точечная застройка в центре города», — рассказала Волкова.