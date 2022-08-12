Инвестор Волкова рассказала, как не разориться на аренде жилья в Москве

Аренда жилья в Москве стоит очень дорого, однако для одиноких людей сейчас сдают крошечные однушки-студии площадью 10-13 квадратных метров, которые стоят дешево. Об этом NEWS.ru рассказала инвестор Татьяна Волкова.

По ее словам, такое маленькое жилье «настолько современно сделано, что по уровню комфорта не уступает полноценным однушкам». Крошечные студии вполне подойдут тем, кто живет один и не очень много времени проводит дома.

«Второе, что позволит вам экономить на аренде, это торг. За последние полгода произошел большой отток нерезидентов из России, да и просто разного рода людей, специалистов и не только. Много арендного жилья пустует. Это повод предложить свои условия. Владельцы стали более гибкими и вполне могут сделать вам скидку», — добавила Волкова.