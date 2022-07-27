Инвестор Волкова дала советы, как сэкономить на покупке автомобиля

При покупке автомобиля не стоит стесняться торговаться, в том числе в официальных салонах. Об этом сайту NEWS.ru заявила инвестор Татьяна Волкова.

По словам эксперта, перед тем, как приобретать автомобиль, стоит досконально изучить рынок и всевозможные предложения от разных автодилеров.

«Изучите все предложения на рынке от разных автодилеров и не стесняйтесь торговаться как с частными продавцами, так и официальных салонах. Ознакомьтесь со всеми доступными программами кредитования, поиграйте с суммой первоначального взноса, страховкой — со всем, на чем можно экономить. Если можно использовать кешбэк при оплате картой — отлично, поинтересуйтесь льготами и субсидиями <…>», — сказала она.

В заключении эксперт порекомендовала не соблазняться на статусность автобренда. Покупателям необходимо трезво оценивать свои возможности.